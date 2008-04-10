Влада обіцяє все літо подавати гарячу воду

Харків. 10 квітня. УНІАН. КП «Харківські теплові мережі» подаватимуть гарячу воду в будинки Харкова протягом усього літнього періоду (друга половини квітня - перша половина жовтня).

Як повідомляє сайт міськради, про це заявив на прес-конференції директор КП «Харківські теплові мережі» Сергій АНДРЄЄВ.

Він зазначив, що основними джерелами гарячого водопостачання у цей період будуть харківські ТЕЦ.

Як було сказано, минулого та позаминулого літнього сезонів подача гарячої води до Харкова здійснювалася в достатньо напруженому режимі внаслідок «складних конфліктів» між КП «ХТМ» та харківськими ТЕЦ через розрахунки за газ. «ТЕЦ відключали за борги за газ, а ті вказували на борги КП «ХТМ», - сказав С.АНДРЄЄВ. - Цього року ми досягли з харківськими ТЕЦ домовленостей. І практично основна маса гарячої води подаватиметься від ТЕЦ. За цей час ми плануємо провести ремонт власних джерел теплоенергії, які останні два роки змушені були працювати безперервно».

Директор «ХТМ» також запевнив, що відключення від гарячого водопостачання будуть пов`язані лише з проведенням великого обсягу робіт щодо заміни мереж, їх реконструкції тощо. «Графік відключень, виведення з ремонту станцій узгоджений з Харківською міськрадою, і ми будемо його дотримуватися», - сказав С.АНДРЄЄВ.