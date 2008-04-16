Міськрада створила департамент з підготовки до Євро-2012

Харків. 16 квітня. УНІАН. Харківська міськрада 16 квітня на сесії створила Департамент з питань підготовки і проведення Євро-2012 і спорту. Як повідомляє агенція SQ, директором цього департаменту і заступником міського голови призначений радник мера Віктор Христоєв.

Як заявив, виступаючи на сесії, лідер фракції партії "Наша Україна" в міськраді Андрій Руденко, створення такого департаменту призведе тільки до роздування штату виконкому міськради і збільшення витрат на його утримання. А.Руденко запропонував переглянути обов`язки інших заступників мера, додавши до них обов`язки, пов`язані з підготовкою до Євро-2012.

Натомість, як заявив харківський міський голова Михайло Добкін, ухвалюючи таке рішення, міськрада просто привела структуру виконкому у відповідність з вимогами уряду. "Харків зараз - один з лідерів підготовки до Євро-2012", - підкреслив М.Добкін.