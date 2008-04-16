Горить ринок «Барабашове»

Харків. 16 квітня. УНІАН. Щонайменше шість магазинів горять на ринку «Барабашове».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, пожежа вирує на площі близько 600 кв. метрів.

За словами представника Управління, сигнал про подію надійшов до них від Служби безпеки України о 16.22. Обленерго вимкнуло підстанцію, яка живить електрикою ринок. На місці пожежі працюють не менше 10 екіпажів, і машини з міста продовжують прямувати на об’єкт. Ледей еваукуйовують з ринку. В цьому районі велика задимленість. СБУ присвоїло пожежів 3-й ступінь небезпеки, повідомив співрозмовник агентства.