Російські прикордонники застрелили співвітчизника, який прямував до Росії

У середу, 23 квітня, на українсько-російському кордоні внаслідок застосування зброї російськими прикордонниками був смертельно поранений громадяним Росії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, інформація про застосування російськими прикордонниками зброї проти автомобіля УАЗ без номерних знаків, який незаконно перетнув кордон з України та створив загрозу життю прикордонника, надійшла від чергового прикордонної служби ФСБ по Бєлгородській та Воронезькій областях Російської Федерації.

Як виявилося, автомобіль прямував до Росіє, і після застосування зброї машина втратила керування, повернулася на територію України та за 10 метрів від лінії державного рубежу, неподалік від села Красне Харківського району, зупинилася.

Оперативно-пошукова група застави «Липці» Харківського загону, яка прибула на місце події, виявила автомобіль УАЗ та тіло людини біля нього. Наряд російських прикордонників, який знаходився за лінією рубежу, підтвердив факт застосування зброї проти транспортного засобу. Пізніше було підписано протокол, у якому підтверджено застосування зброї співробітниками прикордонної служби ФСБ РФ проти автомобіля УАЗ на території Російської Федерації.

Медичні працівники, які прибули до місця події, констатовано смерть водія від вогнепальних поранень.

На місці події працювала оперативно-слідча група МВС та прокуратури Харківського району Харківської області.

Потерпілий виявився громадянином Російської Федерації 1982 року народження, жителем села Журавлівка Бєлгородської області.

В автомобілі виявлено вантаж – вироби з металу.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайна подія сталася у середу, 23 квітня, у другій половині дня.

Фото прес-служби Харківського прикордонного загону