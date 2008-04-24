Нацбанк має намір розширити курсовий коридор долара

Харків. 24 квітня. УНІАН. Розглядається можливе розширення курсового коридору до рівня 4,90-5,30 грн. за долар, заявив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО, виступаючи на IV щорічній інвестиційній конференції, організованій інвестиційним банком Concorde Capital.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами П.ПОРОШЕНКА, сьогодні розглядається можливе розширення як нижньої, і так і верхньої межі курсового коридору.

Він зазначив, що розширення курсового коридору необхідне у зв`язку з тим, що останнім часом намітилася невідповідність затверджених НБУ курсових показників з реально існуючими на ринку.

У той же час, як сказав П.ПОРОШЕНКО, якогось певного тренду на зміцнення національної валюти сьогодні не існує, а курсові коливання пояснюються, зокрема, діяльністю на ринку окремих гравців. Він також зазначив, що іноземні інвестори чекають у перспективі одного-двух років можливого ослаблення гривні.

Довідка УНІАН. Основні принципи грошово-кредитної політики на 2008 рік схвалені Радою Нацбанку 28 листопада 2007 року. У них, зокрема, вказується, що в 2008 році індекс споживчих цін складе 109,6%, темпи зростання грошової маси - 130-135%, обмінний курс грн./дол. США - у рамках 4,95-5,25 грн. за дол. США.

На думку експертів, курс долара на міжбанківському ринку найближчими місяцями протримається в коридорі 4,95-5,00 грн./дол., і навряд чи підніметься до рівня 5,05 грн./дол.