Харків’янину, який підпалив ліс в Алупці, загрожує 10 років в`язниці

Харків. 30 квітня. УНІАН. За даними Республіканського комітету лісового та мисливського господарства Автономної республіки Крим, харківському туристові, з вини якого в серпні минулого року сталася велика пожежа в Алупкинському лісництві Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Про це повідомляють «Новости Крыма» з посиланням на прес-секретаря Рескомлісі АРК Максима ГОЛОВАНЯ.

«Матеріали слідства на даний момент передані до суду. Харків’янинові загрожує термін до 10 років позбавлення волі», - відзначив прес-секретар Рескомлісу.

За інформацією М.ГОЛОВАНЯ, як правило, порушники вимог пожежної безпеки в лісах притягуються до адміністративної відповідальності - у відношенні до них застосовуються штрафні санкції, однак, на винуватця серпневої пожежі в Ялтинському заповіднику була заведена кримінальна справа з огляду на величезний збиток, нанесений лісовому господарству.

Як повідомлялося, серпнева пожежа в Алупкинському лісництві Ялтинського заповідника охопила в цілому 973 га заповідного лісу, у тому числі 334 га було спалено верхівковою пожежею.

Причиною загоряння стали дії туриста з Харкова - заблукавши у гірському лісі, він звернувся по допомогу до рятувальників і розпалив багаття для позначення свого місцезнаходження. За попередніми підрахунками Республіканського комітету лісового та мисливського господарства АРК, збитки від пожежі в Алупкинському лісництві становлять 111 млн. грн.