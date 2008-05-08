У Харкові сесія облради криє Тимошенко просто неба (фото)

Харків. 8 травня. УНІАН. У Харкові на площі Свободи навпроти Будинку рад під звуки Гімну України розпочалася 27-ма сесія облради 5-го скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, сесію відкрив голова обласної ради Василь САЛИГІН, який оголосив, що це засідання відбувається у зв’язку з тим, що Контрольно-ревізійне управління за результатами перевірки заблокувало рахунки облради, а також у зв’язку із необхідністю розгляду протесту прокурора на попереднє рішення облради щодо внесення змін до бюджету області.

За словами В.САЛИГІНА, є кворум, і сесія облради є правочинною.

В інтерв’ю журналістам перед початком сесії В.САЛИГІН заявив, що такий крок депутатів у тому числі є відповіддю уряду Юлії ТИМОШЕНКО, дії якого, на його думку, спрямовані “на знищення народу України”.

За його словами, сесії можуть проводитися у будь-яких умовах, і «ніяким КРУ не вдасться придушити демократію і органи самоуправління. Наша країна звільниться вдруге від цього антинародного уряду».

В.САЛИГІН повідомив, що у ЗМІ будуть опубліковані списки тих депутатів, хто взяв участь у цьому засіданні сесії на площі.

На засіданні відсутні близько 20 депутатів від БЮТ і НУ-НС. Вони перебувають у приміщенні обласної ради, оскільки вважають, що сесія має проходити у залі засідань, пояснив один з депутатів.

Фото Андрія Кравченка