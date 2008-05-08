Опосередкована вартість будівництва житла в Україні - 3 тис. 961 грн. за 1 кв.м

Київ. 8 травня. УНІАН. Станом на 1 квітня ц.р., опосередкована вартість будівництва житла в Україні становить 3 961 грн. за 1 кв.м.

Про це йдеться в наказі Міністерства регіонального розвитку і будівництва України (№185 від 24 квітня ц.р.).

Згідно з документом, найбільша опосередкована вартість будівництва житла затверджена для Києва (4 442 грн. за 1 кв.м), Севастополя (4 251 грн. за 1 кв.м), Криму (4 232 грн. за 1 кв.м).

Найнижчі показники опосередкованої вартості житла в Кіровоградській (3 565 грн. за 1 кв.м), Луганській (3 608 грн. за 1 кв.м), Івано-Франківській (3 627 грн. за 1 кв.м) і Чернівецькій областях (3 643 дол. за 1 кв.м).

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 січня ц.р., опосередкована вартість будівництва житла в Україні становила 3 476 грн. за 1 кв.м.