Ющенко знайшов для Авакова ще один головний біль

Харків. 1 травня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від керівництва Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій терміново вжити спільно з територіальними управліннями органів внутрішніх справ та інших органів виконавчої влади невідкладних заходів, спрямованих на активізацію оперативно-профілактичної діяльності на автошляхах, посилення контролю за дорожньо-транспортною дисципліною.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідного листа Президент надіслав сьогодні голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

У листі В.ЮЩЕНКО звертає увагу на ситуацію, що склалася на автошляхах країни. Він підкреслює, що заходи щодо забезпечення створення безпечних умов для учасників дорожнього руху, збереження життя і здоров`я громадян, які вжиті Державною автомобільною інспекцією МВС України, дали певні позитивні результати.

Однак, за словами В.ЮЩЕНКА, протягом останнього місяця порівняно з попереднім значно збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. Особливе занепокоєння, підкреслює Президент України, викликає резонансність, тяжкість, рецидивність та зухвала поведінка осіб, що їх скоїли.

Про результати вжитих заходів глава держави просить поінформувати його особисто у 10-денний термін.