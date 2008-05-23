Салигін агітує за Горбаля

Харків. 23 травня. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН звернувся до харків’ян – прихильників Партії регіонів з проханням зателефонувати своїм родичам, колегам, знайомим та друзям у Київ і переконати, щоб вони голосували на виборах у столиці за представників цієї політичної сили.

Як передає коренспондент УНІАН, текст звернення В.САЛГІНА розміщений на офіційному сайті Партії регіонів.

Сам В.САЛИГІН обов’язково зателефонує своїм друзям до Києва, де він працював багато років, аби переконати їх підтримати ПР, йдеться у зверненні.

«Ми не можемо не турбуватися про наших близьких-киян, які вкотре опинилися під потужним пресом маніпулювання свідомістю, - зазначає В.САЛИГІ. Він вважає, що «трагедія нинішньої ситуації полягає у тому, що вибори не знімають гострої політичної напруги в столиці. Соціологи прогнозують, що на цих виборах планам Тимошенко не здійснитися. Результати виборів її не задовольнять, тому вона буде намагатися дестабілізувати ситуацію, щоб спіймати свою «золоту рибку» у мутній водиці. Вже зараз точаться розмови про майбутній міський референдум, який треба організовувати одразу ж після виборів».

«Безсумнівно, - висловлює переконання лідер харківських регіоналів, - тільки Партія регіонів може протистояти деструктивним діям БЮТу, не дати їм розповсюдитися на всю країну». Для цього, - вважає він, «Київській міській організації Партії регіонів потрібна наша підтримка. Варто зробити усе, що залежить від харків’ян, щоб покласти край безладу у столиці!».