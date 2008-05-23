Добкін став «невиїзним» - експерт
Мер таки боїться арешту?
Харків. 23 травня. УНІАН. Мер Харкова Михайло ДОБКІН став невиїзним і тому уникає закордонних відряджень та будь-яких поїздок за межі міста.
Таку думку висловив політолог Володимир ПОЛЯКОВ, повідомляє видання «Вовремя.info».
«Крім того, що мер Харкова М.ДОБКІН, побоюючись швидкого арешту, перестав щотижня з’являтися в студіях центральних українських телеканалів, мер припинив також практику частих іноземних службових відряджень», - сказав політолог.
Наприкінці травня на запрошенняя мера міста Каунаса в торжествах з нагоди Дня міста й 600-річчя отримання Каунасом Права самоврядування візьме участь харківська делегація. Очолить офіційну делегацію Харкова - заступник голови постійної депутатської комісії з міжнародного співробітництва та інвестицій Леонід СОРОКА.
Також з 22 по 26 травня 2008 року відбудеться візит офіційної делегації Харкова до міста-побратима Болоньї (Італія). У програмі візиту значиться церемонія відкриття меморіальної дошки Юрію Котермаку (Дрогобичеві), видатному українському мислителеві-гуманісту, філософу, астроному, першому українському доктору медицини, що був ректором Болонского університету. Делегацію очолить заступник міського голови - директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор ШУРМА.
Експерти пояснюють помітне небажання М.ДОБКІНА брати участь у «виїзних заходах» побоюваннями бути заарештованим на українсько-європейському кордоні за обвинуваченням у відмиванні грошей та причетності до організації наркоторгівлі.
На відміну від вітчизняної правоохоронної системи, європейські й міжнародні служби з питань боротьби з наркотиками, корупцією та відмиванням грошей менш прихильні до кримінализированих чиновників з України. Європа - не Україна й не Росія, тому проблеми з іноземними правоохоронцями буде неможливо влаштувати ні «грошима на місці», ні за допомогою політичних заступників у Секретаріаті Президента і Верховній раді, пише видання.