Добкін став «невиїзним» - експерт

Харків. 23 травня. УНІАН. Мер Харкова Михайло ДОБКІН став невиїзним і тому уникає закордонних відряджень та будь-яких поїздок за межі міста.

Таку думку висловив політолог Володимир ПОЛЯКОВ, повідомляє видання «Вовремя.info».

«Крім того, що мер Харкова М.ДОБКІН, побоюючись швидкого арешту, перестав щотижня з’являтися в студіях центральних українських телеканалів, мер припинив також практику частих іноземних службових відряджень», - сказав політолог.

Наприкінці травня на запрошенняя мера міста Каунаса в торжествах з нагоди Дня міста й 600-річчя отримання Каунасом Права самоврядування візьме участь харківська делегація. Очолить офіційну делегацію Харкова - заступник голови постійної депутатської комісії з міжнародного співробітництва та інвестицій Леонід СОРОКА.

Також з 22 по 26 травня 2008 року відбудеться візит офіційної делегації Харкова до міста-побратима Болоньї (Італія). У програмі візиту значиться церемонія відкриття меморіальної дошки Юрію Котермаку (Дрогобичеві), видатному українському мислителеві-гуманісту, філософу, астроному, першому українському доктору медицини, що був ректором Болонского університету. Делегацію очолить заступник міського голови - директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор ШУРМА.

Експерти пояснюють помітне небажання М.ДОБКІНА брати участь у «виїзних заходах» побоюваннями бути заарештованим на українсько-європейському кордоні за обвинуваченням у відмиванні грошей та причетності до організації наркоторгівлі.

На відміну від вітчизняної правоохоронної системи, європейські й міжнародні служби з питань боротьби з наркотиками, корупцією та відмиванням грошей менш прихильні до кримінализированих чиновників з України. Європа - не Україна й не Росія, тому проблеми з іноземними правоохоронцями буде неможливо влаштувати ні «грошима на місці», ні за допомогою політичних заступників у Секретаріаті Президента і Верховній раді, пише видання.