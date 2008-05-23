Нацбанк не буде слухати Раду НБУ - Стельмах

Харків. 23 травня. УНІАН. Рада Національного банку України не має законних підстав давати рекомендації Правлінню НБУ щодо офіційного курсу гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав голова Правління НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ.

Він повідомив, що Рада Нацбанку має право давати рекомендації Правлінню НБУ в рамках Основних принципів грошово-кредитної політики, зокрема щодо курсової політики та обмінного курсу гривні, але не офіційного.

Водночас він наголосив, що такі рекомендації Ради НБУ не є обов`язковими для виконання Правлінням.

«Якщо ми вважаємо, що економічні реалії не дають можливості ці рекомендації враховувати, то ми ухвалюємо своє рішення», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Він також зазначив, що робота з визначення офіційного курсу належить, згідно із законодавством, до оперативної діяльності НБУ.

«Ми юридично витримали все чітко, строго, витримали, як у законі зазначено», - сказав голова Нацбанку.

Також, за словами В.СТЕЛЬМАХА, рішенням про встановлення офіційного курсу гривні до долара на рівні 4,85 грн./дол. "НБУ не ревальвував гривню, а усунув дисбаланс між обмінним і офіційним курсом гривні».

Як повідомляв УНІАН, 21 травня 2008 року Нацбанк зміцнив гривну, встановивши з 22 травня офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол. Проте вже 22 травня Рада Національного банку України повернула офіційний курс гривні на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право вето до рішення правління НБУ про встановлення офіційного курсу на рівні 4,85 грн./дол.

Голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО увечері 22 травня наголосив, що, виходячи з рішення ради Нацбанку, в Україні станом на 22 травня діє офіційний курс на рівні 5,05 грн./дол.

Водночас Нацбанк України на 23 травня залишив без змін офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений на 22 травня: 100 USD США – 485.0000 грн.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік, який затверджує Рада Нацбанку, коридор офіційного курсу гривні встановлено в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за 1 долар США було встановлено Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня одразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.