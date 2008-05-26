Добкіну дали орден Нестора Літописця

Харків. 26 травня. УНІАН. Харківський міський голова удостоєний ордена Нестора Літописця.

Нагороду меру Харкова від УПЦ Московського патріархату вручено «за старанні труди в розвиток святої Церкви» з нагоди 1020-річчя Хрещення Русі.

Крім того, орденом Рівноапостольного князя Володимира удостоєні перший заступник міського голови Олександр КРИВЦОВ, заступник міського голови – директор Департаменту з гуманітарних питань Вадим ЛАНДСМАН.

Нагороди, які вручав Архієпископ Ізюмський вікарій Харківської Єпархії Владика Онуфрій, також отримали інші представники міської влади, а також області, Верховної ради України, громадськості Харкова, повідомляє сайт міськради.