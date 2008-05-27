Частина Харкова залишиться без води
13:01, 27 травня 2008Харьків
11 0
Тимчасово – повідомляє КП «Вода»
Харків. 27 травня. УНІАН. КП «Вода» повідомляє, що у зв`язку з проведенням планово-попереджувального ремонту тимчасово з 8.00 до 24.00 28.05.2008 р. буде припинено водопостачання: частини Дзержинського району, обмеженою вул. Заводу «Комсомолець»; частини Ленінського району, обмеженою вул. Лозівською, р. Лопань, вул. Заводу «Комсомолець», залізничною колією до вул. Лозівської.
Водопостачання частини Ленінського району, обмеженою вул. Ло-зівською, вул. Котлова, вул. Червоноармійською, вул. Чеботарською, р. Лопань до вул. Лозівської буде здійснюватися зі зниженим тиском, повідомляє сайт міськради.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter