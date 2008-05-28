61% українців проти вступу України до НАТО

Харків. 28 травня. УНІАН. 61% українців виступають проти вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія», які оприлюднені на прес-конференції в Києві.

Так, якби найближчим часом проводився референдум з питання про вступ України до НАТО, 21,4% опитаних проголосували б за вступ. Не брали б участі у референдумі 11,3%.

При цьому 57,3% респондентів вважають, що Україна не приєднається до Плану дій щодо членства в НАТО у грудні цього року. 24,1% вважають, що Україні вдасться приєднатися до ПДЧ у грудні.

Опитування проводилось з 7 по 14 травня. Всього було опитано 2016 респондентів, похибка не перевищує 2,2%.