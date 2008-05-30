У безробітного вилучено майже 1,5 тис. капсул “трамадолу”

Харків. 30 травня. УНІАН. У Харкові затримано 28-річного громадянина, за місцем проживання якого вилучено 1450 капсул сильнодіючого лікарського засобу “Трамадол”.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Затриманий - без постійного місця роботи, раніше судимий.

Загалом, за даними правоохоронців, впродовж минулої доби за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин затримано 189 осіб, у яких вилучено 13,2 кг наркотичних засобів.