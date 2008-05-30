341 російський солдат вчинив самогубство у 2007 році

Харків. 30 травня. УНІАН. Генеральний військовий прокурор Росії визнав, що військо його держави держави втратило минулого ріку цілий батальйон солдатів, які вчинили самогубство, передає ВВС.

При цьому за словами Сергія Фрідінського, 341 випадок самогубств відбиває зменшення статистики у порівнянні з минулим роком на 15%. Генпрокурор Росії пропонує спеціальну програму для підготовки призовників до військової служби.

Традиційно причинами для більшості самогубств вважають специфічне російське явище, яке має назву – «дідівщина». При цьому старші за досвідом солдати не лише психологічно знущаються на молодшим призовом, але нерідко жорстоко калічать, чи навіть вбивають своїх підлеглих.

Проте, за словами пана Фрідінского, половина загиблих минулого року становлять офіцери та солдати-контрактники, які не повинні страждати від «дідівщини».

На думку високопосадовця, Росія повинна використати досвід США у Іраку та Афганістані, аби навчати солдатів адаптуватися до психологічних наслідків військової служби.

367 російських військовослужбовців також загинули у 2007 році від дорожньо-транспортних пригод, а тисячі отримали поранення.