В Росії розбився літак «Бекас»

Харків. 4 червня. УНІАН. 3 червня у Волгоградській області розбився приватний надлегкий літак «Бекас».

Як повідомляє видання «Кавказский узел», авіакатастрофа сталася при заході літака на посадку. Льотчик загинув.

Літак «Бекас» упав поблизу населеного пункту Артановский і результатом падіння стали смертельні травми пілота.

«Близько 17.00 мск при заході на посадку через сильний боковий вітер упав мікролітак «Бекас», яким керував пілот - житель Волгограда. Льотчик одержав при падінні множинні травми і помер у кареті швидкої допомоги на шляху в лікарню», - цитує слова джерела в правоохоронних органах агентство Інтерфакс

Довідка. Двомісний легкий багатоцільовий літак Х-32 «Бекас» виробництва ЗАТ «Авіафірма «Лілієнталь» (Харків) випускається серійно з 1993 р. Літак оснащений поршневим двигуном Rotax-912, потужністю 100 л.с. Максимальна злітна вага - 550 кг, крейсерська швидкість - 125 км/година, тривалість польоту з корисним навантаженням - 7,5 годин. Розмах крила - 9 м. Довжина літака - 6 м 55 см. Початкова вартість близько 18,5 тис. дол.