Харків. 9 червня. УНІАН. Вихідними у Полтаві відбулося свято галушки.

Як передає кореспондент УНІАН, свято пройшло на Івановій горі біля садиби-музею Івана Котляревського і пам`ятника галушці.

Під час свята всі бажаючі поласували галушками і взяли участь у конкурсах. Кафе і ресторани міста запропонували скуштувати і придбати галушки, різні за формою і смаком, - з м`ясом, гречкою, сиром, сметаною, печінкою, картоплею зі шкварками, з різними спеціями. Під час майстер-класу кухарі розповіли, за якими рецептами краще робити галушки, з якими спеціями і як їх потрібно подавати.

У музеї-садибі Івана Котляревського проходить виставка ”Історія полтавської галушки”.

У програмі свята – театралізоване дійство за мотивами творів Миколи Гоголя і Івана Котляревського.