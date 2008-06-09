Попався на хабарі військовий комісар

Харків. 9 червня. УНІАН. Працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВСУ в Харківській області спільно з працівниками Управління Служби безпеки України затримали військового комісара Дзержинського району м. Харкова, який вимагав та отримав хабара у розмірі 1000 доларів США від громадянина 1983 р.н. за видачу йому документів, необхідних для отримання закордонного паспортf, а також за позитивне вирішення питання щодо звільнення його від військового обов’язку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції, за зібраними матеріалами у відношенні підозрюваного військовою прокуратурою Харківського гарнізону порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Підозрюваного затримано за ст.115 КПК України. Слідство проводить військова прокуратура Харківського гарнізону, повідомили в ЦГЗ.