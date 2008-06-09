У Кобеляках вкрали Леніна

Харків. 9 червня. УНІАН. У Кобеляках Полтавській області невідомі особи вкрали бюст Володимира Леніна.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, відсутність бюста виявив місцевий житель, йдучи вранці повз монумент, розташований на вулиці Леніна в Кобеляках.

«Перевіркою з`ясовано, що бюст Леніна, що зник, не відноситься до меморіальних комплексів, пам`яток архітектури і не занесений у державний реєстр пам`яток історії і культури України», - сказав представник ЦГЗ.

За попередніми даними, зловмисники скинули бюст з постаменту, після чого вивезли його в невідомому напрямі. На даний момент вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом зникнення пам`ятника.

Як повідомлялося, торік у Кобеляках хулігани відбили від пам`ятника Леніну голову і скинули її на асфальт.