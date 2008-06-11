У богодухівця виявлено арсенал зброї

Харків. 11 червня. УНІАН. Працівники Управління карного розшуку в Харківській області вилучили у мешканця Богодухова потужний арсенал зброї та боєприпаси.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, чоловік, що тримав вогнепальну зброю 22 видів удома, пояснив, що колекціонував її.

У нього було вилучено кулемет «Дегтярьова», автомати ППС та ППШ, обріз гвинтівки «Мосіна», 5 стволів від гвинтівок, пістолети «Парабеллум» та «Браунінг», гранати Ф1 та РГД, 5 корпусів гранат РПГ-40, РГ-42та РГД-43, детонатори до гранат РГД-33 та РПГ-40, одну протитанкову та 3 мінометні міни, 9 снарядів різного калібру та корпуси до них, 1200 патронів різних калібрів, вибухівки та боєприпасів.

Слідчим відділом Богодухівського райвідділу міліції порушена кримінальна справа за ст. 263 КК України (незаконне зберігання зброї та боєприпасів),. «Колекціонер» затриманий за ст. 115 КПК України.

Наразі встановлюються канал надходження зброї та боєприпасів, повідомили в ЦГЗ