Замінування автовокзалу не було

Харків. 12 червня. УНІАН. Повідомлення про замінування автовокзалу на проспекті Гагаріна, яке у середу надішло телефоном від невідомого, було фальшивим.

За інформацією облуправління МНС, на місце події виїжджали спецпідрозділи МНС. В ході обстеження приміщення автовокзалу вибухових пристроїв не було виявлено. Цього разу евакуації людей не проводили.

Міліція розшукує телефонного терориста.