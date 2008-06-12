Замінування автовокзалу не було
09:50, 12 червня 2008Харьків
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Міліція шукає телефонного терориста
Харків. 12 червня. УНІАН. Повідомлення про замінування автовокзалу на проспекті Гагаріна, яке у середу надішло телефоном від невідомого, було фальшивим.
За інформацією облуправління МНС, на місце події виїжджали спецпідрозділи МНС. В ході обстеження приміщення автовокзалу вибухових пристроїв не було виявлено. Цього разу евакуації людей не проводили.
Міліція розшукує телефонного терориста.
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