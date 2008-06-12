У Харкові пахне газом

Харків. 12 червня. УНІАН. Лише за один день у м. Харкові були виявлені 26 підприємств торгівлі та харчування, які використовують газове обладнання з грубими порушеннями вимог безпеки, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Мова йде про балони зі зрідженим газом, які всупереч вимогам безпеки, використовують торгівельні точки та підприємства харчування на базарах міста та біля виходів з метрополітену. Серед найсуттєвіших порушень – використання 50-літрових балонів, що заборонено вимогами безпеки.

На думку членів обласної ради з питань безпечної діяльності населення, нехтування підприємцями вимог експлуатації газового обладнання неминуче призведе до широкомасштабної трагедії з людськими жертвами, приклади яких останнім часом не рідкість в Україні.

Під час перевірок у місті Харкові були виявлені торгівельні точки та точки харчування, які працювали зовсім без будь-якої документації на використання газових балонів та іншого обладнання: ПП Тришенкова, ПП Ліван, ПП Альфа-Бас, ПП Шаурма Рашид.

Ще одну небезпеку для населення становлять газові станції. Як виявила перевірка, на багатьох з них заправка газових балонів проводиться зі значними порушеннями правил безпеки. Контролюючі органи бул вимушені заборонити роботу двох підприємств: «Альянс» у місті Харкові та ПП Говоров у с. Дворічне.