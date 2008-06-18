У Харкові судитимуть торговку трамадолом

Харків. 18 червня. УНІАН. Правоохоронними органами області закінчено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням 35-річної мешканки одного з міст Харківщини та її 32-річного співмешканця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на старшого прокурора відділу прокуратури Олену КРАВЧЕНКО, вони обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів: незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту отруйних речовин, а також їх збуті, вчинених за попередньою змовою групою осіб; незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту прекурсорів, а також збуті прекурсорів (трамадолу), вчинених за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Встановлено, що раніше судима за скоєння подібних злочинів, ця жінка спільно із співмешканцем домовилися про незаконне придбання у сторонніх осіб лікарського препарату «Трамадол», маючи намір на його незаконне зберігання та збут. З цією метою вони протягом січня-лютого 2008 року придбали на постійній основі у невстановлених під час досудового слідства осіб цей препарат загальною кількістю понад 500 пігулок, який незаконно зберігали за місцем свого проживання та постійно реалізовували мешканцям міста.

Вжитими оперативними заходами дії злочинців припинено.

За наслідками розслідування справи жінці пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч.3,4 ст.321, ч.2 ст.311 Кримінального кодексу України, за якими вона повністю визнала вину.

Її співмешканець помер через тяжке захворювання.

Прокуратурою області затверджено обвинувальний висновок у справі, яку направлено до суду для розгляду по суті, повідомили у прес-службі.