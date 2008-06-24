У Полтаві націлені встановити пам’ятник Мазепі

Харків. 24 червня. УНІАН. Сьогодні у Полтаві розпочався збір підписів на підтримку встановлення пам`ятника гетьманові Івану Мазепі на Соборному майдані в центральній частині міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам представник прес-служби Полтавської обласної організації Української народної партії Настя ТОПОЛЯ.

За її словами, збір підписів ініціювали місцеві осередки політичних партій і громадських організацій національно-демократичного спрямування, серед яких Українська народна партія, Народний рух України, «Народний Союз Наша Україна», товариство «Просвіта» ім. Т.Шевченка, «Національний Альянс», «Українська справа», Організація українських націоналістів, «Жіноча громада».

Зібрані підписи разом зі зверненням до депутатів про необхідність прийняття відповідного рішення будуть передані до Полтавської міської ради.

Акція відбувається напередодні 300-ї річниці воєнно-політичного виступу гетьмана України І.Мазепи та укладення українсько-шведського союзу – визначних подій в історії українського державотворення, підкреслила Н.ТОПОЛЯ.

Організатори акції переконані, що пам’ятник видатному державному діячеві І.Мазепі має бути встановлений саме в центрі Полтави - на Соборному майдані. Це буде прекрасним архітектурним завершенням вул. Жовтневої та увічненням пам’яті державотворця, який усе своє життя присвятив боротьбі на незалежність України.

На всеукраїнському відкритому конкурсі з визначення кращого ескізу пам`ятника переміг проект скульптора Миколи БІЛИКА та архітектора Віктора ШЕВЧЕНКА. Кошти з місцевого бюджету на виготовлення та встановлення монумента, наголошують організатори акції, не використовуватимуться.

*** І.Мазепу обрали гетьманом на Коломацькій раді, неподалік Полтави, 25 жовтня 1687 року. Протягом 22 років - до Полтавської битви 1709 року - він успішно правував країною.