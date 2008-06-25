Кернес може отримати 15 діб за хуліганство - думка
Свідки дають показання
Харків. 25 червня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС може отримати 15 діб за напад на керівника фракції «Наша Україна» Андрія РУДЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в матеріалі АТН, у якому політологи та представники громадськості Харкова прогнозують можливі наслідки скандалу на сесії міськради 20 червня.
АТН: Геннадий Кернес должен оставить пост, а правоохранительные органы наказать его. Такую оценку поведению Геннадия Кернеса дали сегодня политологи и представители общественности. В прошлую пятницу секретарь горсовета догнал на лестнице депутата от НУ-НС Андрея Руденко, который покинул зал в знак протеста, и ударил ногой. Руденко заявил, что у него серьезно повреждена нога и обратился в милицию. Следом за нардепом от БЮТ Александром Фельдманом к правительству и парламенту обратился член парламентского комитета по вопросам правовой политики депутат от НУ-НС Руслан Князевич, который заявил, что парламент не даст "спустить ситуацию на тормозах".
Сегодня помощники Андрея Руденко давали показания в милиции относительно инцидента в коридорах горсовета. Конфликт между депутатом от НУ-НС и секретарем горсовета уже не первый раз переходит в плоскость физических травм. Осенью прошлого года Геннадий Кернес пытался помешать Юрию Луценко и Николаю Катеренчуку выступить перед харьковчанами на площади Свободы. Андрей Руденко, который пришел на помощь киевским коллегам остался со сломанным пальцем после потасовки с Геннадием Кернесом. Впрочем проверка этого инцидента до сих пор не завершена. Новый удар, по словам помощника депутата Сергея Крыжного, Кернес нанес по больной ноге Руденко и тот теперь едва передвигается.
Сергей Крыжний, помощник Андрея Руденко: "Я два раза давал показания в Дзержинском РО, писал показания, рисовал схему, где кто находился, то есть идут следственные действия."
Сам Геннадий Кернес свой поступок относительно Андрея Руденко - не комментирует. Сейчас он находится в недосягаемости - отдыхает в Италии. Но на сессии, после того как Руденко покинул зал Кернес достаточно специфически прокомментировал то, что произошло - ударил или не ударил он оппонента со слов Кернеса так и осталось непонятным, он лишь попросил медиков оценить психическое здоровье Руденко.
Геннадий Кернес, секретарь горсовета: "Я уже обвинялся в том, что я ему сломал палец, обвинялся в том, что собирался совершить покушение на Сёмочкина, на Фельдмана и так далее. Только пока взрываются взрывные устройства направленные на меня лично."
Оправдания Геннадия Кернеса бело-голубым большинством были восприняты с одобрением. Даже глава комиссии по местному самоуправлению, депутатской деятельности и гласности Константин Кеворкян считает, что причиной инцидента стало провокативное поведение депутата Руденко. И хотя он называет ошибкой бурную реакцию секретаря горсовета, разбирать его поведение на комиссии, как разбирали громкие выступления Руденко, депутаты не будут.
Константин Кеворкян глава комиссии по деп. деятельности: "В таких конфликтах виноваты обе стороны, и я думаю, что обе стороны настроены на конфронтацию и в данном конфликте не придут к взаимопониманию. Наша задача, как комиссии, попытаться все-таки это ликвидировать. Что касательно меня, как председателя комиссии, я буду инициировать ужесточение норм регламента для того, чтобы мы могли не допустить подобных проявлений в будущем."
Более резок в оценках Кернеса его политический руководитель, глава облорганизации Партии регионов и облсовета Василий Салыгин. Хотя Салыгин и сам не отличается образцовым поведением - в декабре прошлого года он перед телекамерами «сжал в объятиях» своего однопартийца Анатолия Винника. Объятия были очень похожи на бойцовский прием. И хотя председатель облсовета рассказал журналистам, что он баловался, по неофициальной информации душить Винника он начал из-за подозрений относительно изменения его политической ориентации. Но удар Геннадия Кернеса Салыгин осудил, и даже пообещал разобрать этот поступок на политсовете.
Василий Салыгин, глава облсовета, руководитель облорганизации Партии Регионов: "Навіть якщо це було з обох боків, я вважаю особисто це неприпустимим, ні для депутата, ні для керівника, ні для міської, ні для районної ради не припустиме ці випадки."
Политические союзники регионалов по большинству решений в горсовете - фракция коммунистов, также считают недопустимыми нарушения регламента и закона. Об этом новостям АТН сообщил депутат Алексей Перепелица. Но в оценках поведения секретаря горсовета он был более сдержан - говорит, собственными глазами не видел что случилось. Политические союзники БЮТ настаивают, чтобы этот случай расследовали и дали ему оценку - Александр Фельдман обратился с такой просьбой к Президенту, Генпрокуратуре и Верховному Совету. По словам депутата горсовета от БЮТ Елены Строновой - поступок Кернеса не должен остаться безнаказанным.
Елена Стронова, депутат горсовета, БЮТ: "Это не конфликт между Кернесом и Руденко. Это системный кризис региональной политической элиты. Самое страшное, то что у харьковчан есть эффект привыкания - у нас, знаете, относились к этому, как шоу, теперь считаем, что вещи рядовые, а это вещи не рядовые, это вопросы глубинные - вопросы политической культуры."
Отсутствие политической культуры в поведении руководителя горсовета, считают политологи, логическое продолжение во-первых, общей политической ситуации - с помощью пинков и кулаков отношения выясняют даже министр МВД с мэром Киева. Во-вторых, специфика Харькова, где руководителям города любое нарушение или оскорбление политических оппонентов сходит с рук.
Валерий Дудко, политолог: "Эта ситуация, она предопределена тем, что это системность, которая просматривается через поведение наших городских властей. Политикум, на сегодняшний день, перешел к степени обостренной конфронтации, и эта обостренная конфронтация проявляется не только на уровне города, но до уровня Верховной Рады".
Александр Романюк, политолог: "Это не первый скандал, это продолжение одной и той же линии. Клочковская прошла, скандал с выемкой СБУ документов прошёл, ну теперь можно делать всё что хочешь! С точки зрения морали и депутатской этики это не в какие рамки не вкладывается. Это хулиганство. И я считаю, что как любой человек совершивший хулиганский поступок Геннадий Адольфович должен отвечать, ему должны впаять 15 суток - у нас же закон один для всех, все ж равны!?".
По словам политологов, поступок секретаря горсовета - новый повод пересмотреть его соответствие занимаемой должности. Валерий Дудко считает, что после инцидента - Кернес должен сложить полномочия, а Александр Романюк уверен, что снова необходимо ставить вопрос о досрочных выборах. Причем они должны пройти не одновременно с парламентскими - чтобы всеукраинские вкусы не повлияли на харьковскую картину. На рейтинг партии регионов этот удар Кернеса повлияет негативно, уверены специалисты, но надеяться на то, что его осудят во время политсовета, - не советуют. Поведение секретаря уже обговаривали на политсовете Партии регионов, а в канун внеочередных выборов в Верховный Совет лидер регионалов Виктор Янукович уже обещал разобраться с руководителями города "по-мужски", но обещания так и остались обещаниями.
Марина Николаева, Лия Хмара