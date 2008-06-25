Кернес може отримати 15 діб за хуліганство - думка

Харків. 25 червня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС може отримати 15 діб за напад на керівника фракції «Наша Україна» Андрія РУДЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в матеріалі АТН, у якому політологи та представники громадськості Харкова прогнозують можливі наслідки скандалу на сесії міськради 20 червня.

АТН: Геннадий Кернес должен оставить пост, а правоохранительные органы наказать его. Такую оценку поведению Геннадия Кернеса дали сегодня политологи и представители общественности. В прошлую пятницу секретарь горсовета догнал на лестнице депутата от НУ-НС Андрея Руденко, который покинул зал в знак протеста, и ударил ногой. Руденко заявил, что у него серьезно повреждена нога и обратился в милицию. Следом за нардепом от БЮТ Александром Фельдманом к правительству и парламенту обратился член парламентского комитета по вопросам правовой политики депутат от НУ-НС Руслан Князевич, который заявил, что парламент не даст "спустить ситуацию на тормозах".

Сегодня помощники Андрея Руденко давали показания в милиции относительно инцидента в коридорах горсовета. Конфликт между депутатом от НУ-НС и секретарем горсовета уже не первый раз переходит в плоскость физических травм. Осенью прошлого года Геннадий Кернес пытался помешать Юрию Луценко и Николаю Катеренчуку выступить перед харьковчанами на площади Свободы. Андрей Руденко, который пришел на помощь киевским коллегам остался со сломанным пальцем после потасовки с Геннадием Кернесом. Впрочем проверка этого инцидента до сих пор не завершена. Новый удар, по словам помощника депутата Сергея Крыжного, Кернес нанес по больной ноге Руденко и тот теперь едва передвигается.

Сергей Крыжний, помощник Андрея Руденко: "Я два раза давал показания в Дзержинском РО, писал показания, рисовал схему, где кто находился, то есть идут следственные действия."

Сам Геннадий Кернес свой поступок относительно Андрея Руденко - не комментирует. Сейчас он находится в недосягаемости - отдыхает в Италии. Но на сессии, после того как Руденко покинул зал Кернес достаточно специфически прокомментировал то, что произошло - ударил или не ударил он оппонента со слов Кернеса так и осталось непонятным, он лишь попросил медиков оценить психическое здоровье Руденко.

Геннадий Кернес, секретарь горсовета: "Я уже обвинялся в том, что я ему сломал палец, обвинялся в том, что собирался совершить покушение на Сёмочкина, на Фельдмана и так далее. Только пока взрываются взрывные устройства направленные на меня лично."

Оправдания Геннадия Кернеса бело-голубым большинством были восприняты с одобрением. Даже глава комиссии по местному самоуправлению, депутатской деятельности и гласности Константин Кеворкян считает, что причиной инцидента стало провокативное поведение депутата Руденко. И хотя он называет ошибкой бурную реакцию секретаря горсовета, разбирать его поведение на комиссии, как разбирали громкие выступления Руденко, депутаты не будут.

Константин Кеворкян глава комиссии по деп. деятельности: "В таких конфликтах виноваты обе стороны, и я думаю, что обе стороны настроены на конфронтацию и в данном конфликте не придут к взаимопониманию. Наша задача, как комиссии, попытаться все-таки это ликвидировать. Что касательно меня, как председателя комиссии, я буду инициировать ужесточение норм регламента для того, чтобы мы могли не допустить подобных проявлений в будущем."

Более резок в оценках Кернеса его политический руководитель, глава облорганизации Партии регионов и облсовета Василий Салыгин. Хотя Салыгин и сам не отличается образцовым поведением - в декабре прошлого года он перед телекамерами «сжал в объятиях» своего однопартийца Анатолия Винника. Объятия были очень похожи на бойцовский прием. И хотя председатель облсовета рассказал журналистам, что он баловался, по неофициальной информации душить Винника он начал из-за подозрений относительно изменения его политической ориентации. Но удар Геннадия Кернеса Салыгин осудил, и даже пообещал разобрать этот поступок на политсовете.

Василий Салыгин, глава облсовета, руководитель облорганизации Партии Регионов: "Навіть якщо це було з обох боків, я вважаю особисто це неприпустимим, ні для депутата, ні для керівника, ні для міської, ні для районної ради не припустиме ці випадки."

Политические союзники регионалов по большинству решений в горсовете - фракция коммунистов, также считают недопустимыми нарушения регламента и закона. Об этом новостям АТН сообщил депутат Алексей Перепелица. Но в оценках поведения секретаря горсовета он был более сдержан - говорит, собственными глазами не видел что случилось. Политические союзники БЮТ настаивают, чтобы этот случай расследовали и дали ему оценку - Александр Фельдман обратился с такой просьбой к Президенту, Генпрокуратуре и Верховному Совету. По словам депутата горсовета от БЮТ Елены Строновой - поступок Кернеса не должен остаться безнаказанным.

Елена Стронова, депутат горсовета, БЮТ: "Это не конфликт между Кернесом и Руденко. Это системный кризис региональной политической элиты. Самое страшное, то что у харьковчан есть эффект привыкания - у нас, знаете, относились к этому, как шоу, теперь считаем, что вещи рядовые, а это вещи не рядовые, это вопросы глубинные - вопросы политической культуры."

Отсутствие политической культуры в поведении руководителя горсовета, считают политологи, логическое продолжение во-первых, общей политической ситуации - с помощью пинков и кулаков отношения выясняют даже министр МВД с мэром Киева. Во-вторых, специфика Харькова, где руководителям города любое нарушение или оскорбление политических оппонентов сходит с рук.

Валерий Дудко, политолог: "Эта ситуация, она предопределена тем, что это системность, которая просматривается через поведение наших городских властей. Политикум, на сегодняшний день, перешел к степени обостренной конфронтации, и эта обостренная конфронтация проявляется не только на уровне города, но до уровня Верховной Рады".

Александр Романюк, политолог: "Это не первый скандал, это продолжение одной и той же линии. Клочковская прошла, скандал с выемкой СБУ документов прошёл, ну теперь можно делать всё что хочешь! С точки зрения морали и депутатской этики это не в какие рамки не вкладывается. Это хулиганство. И я считаю, что как любой человек совершивший хулиганский поступок Геннадий Адольфович должен отвечать, ему должны впаять 15 суток - у нас же закон один для всех, все ж равны!?".

По словам политологов, поступок секретаря горсовета - новый повод пересмотреть его соответствие занимаемой должности. Валерий Дудко считает, что после инцидента - Кернес должен сложить полномочия, а Александр Романюк уверен, что снова необходимо ставить вопрос о досрочных выборах. Причем они должны пройти не одновременно с парламентскими - чтобы всеукраинские вкусы не повлияли на харьковскую картину. На рейтинг партии регионов этот удар Кернеса повлияет негативно, уверены специалисты, но надеяться на то, что его осудят во время политсовета, - не советуют. Поведение секретаря уже обговаривали на политсовете Партии регионов, а в канун внеочередных выборов в Верховный Совет лидер регионалов Виктор Янукович уже обещал разобраться с руководителями города "по-мужски", но обещания так и остались обещаниями.

Марина Николаева, Лия Хмара