Фельдман розпочинає боротьбу з безпритульністю

Харків. 8 липня. УНІАН. Міжнародний благодійний Фонд Олександра ФЕЛЬДМАНА розробляє програму боротьби з дитячою безпритульністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН, підбиваючи підсумки своєї депутатської роботи.

За словами депутата, програма стане логічним продовженням його законотворчої діяльності (бютівець вніс до Верховної ради України 28 законопроектів), головною рисою якої стане поглиблення соціальної спрямованості проектів.

«Ми весь час будемо йти шляхом соціальної спрямованості і ,можливо, в наступне сесійне півріччя почнемо займатися безпритульними дітьми, звернемо увагу на соціально незахищені прошарки і тих дітей, які офіційно не є сиротами, не є покинутими, але викинуті на вулиицю, - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Обговорюється можливість побудови великих спортивних комплексів та залучення дітей і молоді до занять спортом, сказав депутат, зазначивши, що при сприянні міської влади ця справа могла б просуватися набагато швидше.

«Зараз ми шукаємо місце. Якби влада не заважала, а допомагала, ми б сьогодні створили величезний спортивний комплекс і сьогодні велику кількість дітвори забрали б з вулиць. Але оскільки у нас є проблема, ми шукаємо те місце, яке у нас уже є», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він повідомив, що за 11 років існування Фонду ФЕЛЬДМАНА його діяльність охопила найрізноманітніші сфери життя Харкова та області. Зокрема, це надання допомоги соціально незахищеним прошаркам населення, дітям і пенсіонерам, проведення культурних акцій, створення і фінансування музейних майданчиків, реставрація пам’ятників, підтримка наукових досліджень, допомога лікарням, школам, дитячим будинкам.

За даними О.ФЕЛЬДМАНА, за весь період роботи Фонду на благодійність було витрачено понад 100 млн. грн.