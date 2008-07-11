Добкін спростовує чутки, що Кернес переховується за кордоном

Харків. 11 липня. УНІАН. Відповідаючи на питання журналістів на прес-конференції 10 липня Харківський міський голова Михайло ДОБКІН спростував інформацію, що поширилася, про те, що секретар міськради Геннадій КЕРНЕС відправився за кордон і повертатися більше не збирається.

За словами мера, Геннадій Адольфович у плановій відпустці. Він поправляє своє здоров`я у Москві і за два тижні займе робоче місце, - повідомляє «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на газету «Время».