Шумілкін обраний заступником голови партії «Єдиний Центр»

Харків. 14 липня. УНІАН. Володимир Шумілкін, голова Харківської обласної організації «Єдиного Центру» увійшов до керівних органів цієї партії – колишній мер Харкова став заступником голови ЄЦ. В. Шумілкін також очолив Секретаріат Єдиного Центру».

Як передає кореспондент УНІАН, керівні органи ЄЦ були сформовані на з’їзді партії, який відбувся 12 липня у Києві.

Першим заступником голови Політради партії став народний депутат України, член Президії «Єдиного Центру» Віктор Тополов.

Заступниками голови партії обрано Віктора Бондаря, Володимира Бондаря, Валентина Дзоня, Людмилу Денисюк, Лесю Оробець, Сергія Татусяка та Володимира Шумілкіна.

Головою Центральної контрольно-ревізійної комісії став народний депутат України, член Президії Єдиного Центру Михайло Полянчич.

З’їзд ухвалив політичну платформу, програмні завдання та нову редакцію Статуту партії.

У своєму виступі голова партії «Єдиний Центр» Ігор Кріль заявив, що партія виступає за президентсько-парламентську форму правління та за зміну виборчої системи.

Згідно з проектом програмних завдань президентсько-парламентська модель правління в Україні впорядкує відносини у «владному трикутнику», закріпить права опозиції, також сприятиме запровадженню громадського контролю за діями влади.

Що стосується виборчої системи, то згідно з програмними завданнями партії на виборах до Верховної ради Криму, обласних, районних і міських рад має застосуватись змішана система виборів, а вибори до Верховної ради України мають відбуватися за відкритими партійними списками.

Говорячи про проект статуту партії, І.Кріль зауважив, що він пропонує українському політикуму унікальні положення. Зокрема, за словами лідера партії, це кандидатський термін при вступі до «Єдиного Центру», а також таємне рейтингове голосування членів партії при формуванні списку кандидатів від партії у депутати різних рівнів.