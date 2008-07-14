Шумілкін виступив на з’їзді ЄЦ

Харків. 14 липня. УНІАН. Голова Харківської обласної організації «Єдиного Центру» Володимир ШУМІЛКІН заявляє, що партія «Єдиний Центр» об’єдналася прагненням продемонструвати всім, що тільки згуртувавшись, наш народ зможе достойно відповісти на виклики часу та подолати принизливий стан бідності й відсутності достойних умов життя.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому В.ШУМІЛКІН наголосив, виступаючи на партійному зїзді, що відбувся у Києві в суботу.

За його словами, «перед кожними виборами наші політики витягують сокиру розбрату та штучно порушують питання мови, відносин з Росією, НАТО, спекулюють фактами з історії, і тим самим розколюють країну та народ».

«Програмні документи «Єдиного Центру» дозволяють отримати чіткі недвозначні відповіді на найбільш суперечливі питання. «Єдиний Центр» може і повинен знайти прості та доступні слова, які б не розколювали суспільство і послаблювали державу, а натомість дозволили Україні посісти достойне місце серед розвинених країн світу», - підкреслив голова Харківського партійного осередку.

Він висловив переконання, що всі ці завдання «команді «Єдиного Центру» під силу».