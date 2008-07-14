У Харкові з’явиться житловий комплекс «Каштани»

Харків. 14 липня. УНІАН. У Харкові незабаром з’явиться багатоповерховий житловий комплекс «Каштани».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, відповідний проект затвердила містобудівна рада.

Новий житловий комплекс займе територію на перетині вулиць Шевченка, Матюшенка та Гастелло в Київському районі - ілянка розташована в безпосередній близькості зі станцією метро «Київська». Старі будинки і магазини на цьому місці у перспективі будуть знесені.

Навколишня проектованій територію забудова ветхих одноповерхових житлових будинків і магазина в перспективі підлягає знесенню. Ділянка розташована в безпосередній близькості із станцією метро "Київська", що вирішує транспортні питання помешкання в проектованих квартирах.

Проектований комплекс складається з 2-х житлових секцій, розташованих літерою «П» і утворюючих внутрішній двір. На території внутрішнього двору розміщується гостьова парковка і майданчики для обслуговування будівлі. Перший і другий поверхи житлових секцій призначаються для торгових площ, салонів краси, спортивних залів, пральні та інших обслуговуючих приміщень. На другому поверсі передбачаються приміщення для 2-х, 3-х груп дитячого саду. В підвальних поверхах розміщується 2-поверховий паркінг імовірно на 262 місця.

Забезпечуючи інсоляцію існуючого 9-поверхового житлового будинку, поверховість проектованого комлексу вирішена каскадом з 23 поверхів з боку вул.Гастелло, 18 поверхів по вул.Шевченка та 16 і 12 поверхів до вул. Матюшенка.

Майданчики для ігор дітей дошкільного віку і занять спортом розташовані на території благоустрою. В двох секціях житлового будинку на 1-му поверсі передбачені 2 квартири для проживання інвалідів, для безбар`єрного доступу маломобільних груп населення передбачені пандуси.