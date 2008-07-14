Мери малих міст мають великі плани

Харків. 14 липня. УНІАН. Мери малих міст України звертаються до Президента України, Верховної ради та Кабінету міністрів з проханням вжити невідкладних заходів для економічного розвитку малих міст.

Відповідне звернення прийняли учасники конференції секції малих міст Асоціації міст України і громад «Економічний розвиток малих міст України. Залучення інвестицій», яка відбулася 4–5 липня в Українці Київської області, пише тижневик «Дзеркало тижня».

«У чому має полягати державна підтримка? Центральна влада повинна, по-перше, сприяти залученню інвестицій у найбільші депресивні території. По-друге, взяти під свій контроль розроблення генеральних планів розвитку міст. По-третє (нарешті), організувати процес оцінення земель і надати міським радам законне право на управління землями за межами населених пунктів», - сказав голова секції малих міст АМУ, мер Українки Павло КОЗИРЄВ.

Мери малих міст також вважають за необхідне впровадження геоінформаційних систем і впровадження статистичного обліку в розрізі міст районного значення і селищ - районних центрів для ефективного управління соціально-економічним розвитком території.

Крім того, сказано в зверненні, необхідно розробити новий типовий штатний розпис органів місцевого самоврядування, який повинен забезпечити виконання законодавчих повноважень і збалансований соціально-економічний розвиток територіальних громад.