Коритцева і Вакуленко їдуть до Австрії

Харків. 15 липня. УНІАН. Українські тенісистки Марія Коритцева і Юлія Вакуленко зіграють на турнірі WTA третьої категорії з призовим фондом $175 тис. у Бед Гайстайн, Австрія.

Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», у першому раунді Коритцева зіграє з Ципі Обцілер з Ізраїлю, а Вакуленко поміряється силами з Ганною Оленою Грюнефельд з Німеччини.

Через дощ ще не завершений кваліфікаційний турнір, у якому бере участь Вікторія Кутузова.