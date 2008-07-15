Коритцева і Вакуленко їдуть до Австрії
09:16, 15 липня 2008Харьків
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Призовий фонд турніру $175 тис.
Харків. 15 липня. УНІАН. Українські тенісистки Марія Коритцева і Юлія Вакуленко зіграють на турнірі WTA третьої категорії з призовим фондом $175 тис. у Бед Гайстайн, Австрія.
Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», у першому раунді Коритцева зіграє з Ципі Обцілер з Ізраїлю, а Вакуленко поміряється силами з Ганною Оленою Грюнефельд з Німеччини.
Через дощ ще не завершений кваліфікаційний турнір, у якому бере участь Вікторія Кутузова.
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