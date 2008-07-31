1 серпня - повне сонячне затемнення
12:12, 31 липня 2008Харьків
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Українці побачать часткову фазу
Харків. 31 липня. УНІАН.1 серпня повне сонячне затемнення пройде через 13 часових поясів. Воно розпочнеться вранці на півночі Канади та закінчиться при заході сонця на території Китаю.
Максимальний екліпс повного сонячного затемнення спостерігатиметься в Росії - біля міста Надим. Тут Сонце буде повністю закрито протягом 2 хвилин і 26 секунд. Це відбудеться о 16:21 за місцевим часом.
На території України можна буде побачити часткову фазу сонячного затемнення (максимальна фаза 45%).
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