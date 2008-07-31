Парламент ухвалив зміни до держбюджету-2008

Харків. 31 липня. УНІАН. Верховна рада ухвалила закон про внесення змін до бюджету на 2008 рік, що передбачає збільшення витратної частини бюджету на 5,802 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, закон підтримав 441 народний депутат.

Водночас, депутати виключили норму про надання державних гарантій «Укравтодору» у розмірі 24,3 млрд. грн. для залучення кредитів на відновлення інфраструктури.

Крім того, депутати відмовились змінити розпорядника бюджетних коштів. Відповідно до ухваленого закону, бюджетними коштами розпоряджатимуться місцеві органи виконавчої влади.

Також депутати підтримали норму про підвищення ставок акцизних зборів, як це і пропонував уряд.