Харків хоче взяти кредит на будівництво метро

Харків. 6 серпня. УНІАН. Для фінансування добудови станції «Олексіївська» харківського метрополітену доцільно взяти кредит.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив журналістів голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Він зауважив, що нині темпи зростання надходжень до обласного бюджету поступаються підвищенню цін на будівельні матеріали. За таких умов вигідніше закупити будівельні конструкції, скориставшись кредитними ресурсами. Кредит може бути погашений у 2009 -2010 р.

Довідка УНІАН: У Харкові три лінії метрополітену. Продовжується прокладання Олексіївської гілки, де зараз зводиться дві станції. Для завершення робіт на пусковій станції «Олексіївська» й їх продовження на іншій станції необхідно 180 млн. грн. За перше півріччя 2008 р. на ці цілі надійшло 34,1 млн. грн. з держбюджету та 4,9 млн. грн. з бюджету Харкова. Обласна Рада поки що не виділяла кошти на спорудження метро. Передбачається за результатами перевиконання плану надходжень до кінця 2008 р. спрямувати на будівництво метро 76 млн. грн.

Попередня облдержадміністрація практикувала залучення кредитів на будівництво Олексіївської лінії метро.