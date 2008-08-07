Японія надала Україні грант у сумі 424 тис. дол.

Київ. 7 серпня. УНІАН. Японії надала Україні грант у сумі 424 тис. доларів США на оновлення освітлювального обладнання Харківського театру опери і балету імені М.В.Лисенка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, сьогодні відбулася офіційна церемонія підписання Угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Японії про надання грантової допомоги для реалізації проекту “Оновлення освітлювального обладнання Харківського державного академічного театру опери та балету імені М. В. Лисенка” на загальну суму 46 100 000 японських єн (за курсом НБУ – 424 319,83 дол. США).

З української сторони угоду підписав міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, з японської - Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Муцуо МАБУЧІ.

Як зазначив керівник економічного відомства України, Мінекономіки координує питання надання нашій державі технічної допомоги від міжнародних організацій та окремих країн-донорів, серед яких Японія посідає одне з провідних місць.

Під час церемонії особливо наголошувалося, що уряд Японії надає Україні допомогу в рамках програми "Офіційна допомога для розвитку" ще з 1997 року, обсяги якої на двосторонній основі за 10 років становили понад 16 млн. дол. США. Обсяги грантової допомоги за десятилітній період на двосторонній та багатосторонній основах перевищили 148 млн. дол. США.

«Надання неодноразової безвідплатної допомоги Україні стало доброю традицією в двосторонніх відносинах і, у першу чергу, розцінюється урядом України як підтвердження дружнього ставлення Японії до нашої держави та українського народу», - наголосив Б.ДАНИЛИШИН.

Підтвердженням такого дружнього характеру двосторонніх відносин, підкреслив міністр економіки, є нещодавно прийняте японським урядом рішення про надання Україні гуманітарної допомоги в сумі 110 тис. дол. США для пом’якшення наслідків повені, що сталася у шести західних областях України.

Б.ДАНИЛИШИН поінформував пана М.МАБУЧІ, що Харківський театр є одним з найстаріших вітчизняних музичних театрів.

У свою чергу, М.МАБУЧІ зазначив, що й надалі докладатиме, разом з працівниками Посольства, всіх зусиль для подальшого розвитку співробітництва між обома країнами.