У Харкові розроблять проект реконструкції старих будинків
10:35, 07 серпня 2008Харьків
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Хочуть побудувати Подол
У Харкові розроблятимуть пілотний проект реконструкції кварталів старого житла.
Як повідомляє сайт міськвиконкому, таке рішення ухвалили члени виконкому Харківської міської ради.
За словами заступника директора Департаменту будівництва і дорожнього господарства Геннадія КУНДИ, зараз Мінрегіонбуд вирішує питання про фінансування заходів, які прописані в законі “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”.
Спочатку містам виділять гроші на підготовку відповідної містобудівної документації.
Г.КУНДА повідомив, що Харкову планується виділити 5 млн. грн. Йдеться про розробку проекту реконструкції таких районів як “Левада”, “Подол” тощо.
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