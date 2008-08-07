У Харкові розроблять проект реконструкції старих будинків

У Харкові розроблятимуть пілотний проект реконструкції кварталів старого житла.

Як повідомляє сайт міськвиконкому, таке рішення ухвалили члени виконкому Харківської міської ради.

За словами заступника директора Департаменту будівництва і дорожнього господарства Геннадія КУНДИ, зараз Мінрегіонбуд вирішує питання про фінансування заходів, які прописані в законі “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”.

Спочатку містам виділять гроші на підготовку відповідної містобудівної документації.

Г.КУНДА повідомив, що Харкову планується виділити 5 млн. грн. Йдеться про розробку проекту реконструкції таких районів як “Левада”, “Подол” тощо.