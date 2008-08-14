На Харківщині відпочивають школярі з Буковини

121 дитина з Герцаївського району Чернівецької області віком від 9 до 17 років прибули у Харківську область для оздоровлення.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації, школярі розмістилися у дитячому таборі "Червона гвоздика" ДП "Завод імені Малишева", що розташований у передмісті Харкова. Тут вони перебуватимуть до 2 вересня.

Дітям надається посилене харчування, у меню якого м’ясні та молочні блюда, овочі та фрукти.

Гості з Чернівецької області, що постраждала від повені, побувають на екскурсії у Харкові, відвідають зоопарк, театри та музеї, художні галереї.

Харківщина вдруге приймає у себе дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха або техногенної аварії. Торік саме у цьому таборі відпочивали діти, які постраждали внаслідок "фосфорної" катастрофи у Львівській області.