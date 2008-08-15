Найбільше житла будують у Києві, Донецьку та Харкові

У січні-липні ц.р. будівельні підприємства Києва, Донецької і Харківської областей виконали 49,4% загальнодержавного обсягу будівельних робіт.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Водночас, ідеться в повідомленні, в цілому по країні обсяги будівництва зменшилися на 2,1%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року - до 33 млрд. 464,7 млн. грн.

Скорочення обсягів робіт спостерігалося з усіх основних видів будівельної діяльності. Зокрема, обсяги робіт зі зведення будівель і споруд знизилися на 1,8%, роботи зі встановлення інженерного устаткування – на 1,5%.

Роботи щодо нового будівництва, реконструкції і технічному переозброєнню склали 83,4% загальнодержавного обсягу, роботи з капітального ремонту – 12%, з поточного ремонту – 4,6%.

Найбільші обсяги будівельних робіт виконані підприємствами Києва (31,8% загальнодержавного обсягу) і Донецької області (10,6%), а також Харківської, Дніпропетровської, Львівської та Одеської областей (5,6-5%).

Скоротили обсяги будівництва підприємства 15 регіонів.

Довідка УНІАН. У 2007 році будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт на 15,8% порівняно з 2006 роком - до 53,5 млрд. грн.