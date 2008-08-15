Харків розквітне на три дні

Влада Харкова спільно з кращими квітникарями підготувала виставку «Квітучий Харків», приурочивши її до Дня міста.

Про це повідомляє офіційний сайт Харківської міськради.

Виставка експонуватиметься з 22 по 24 серпня в саду ім. Т.Г. Шевченка, що у центрі міста. Працюватимуть майже 50 точок з продажу садових і горщиків рослин, насіння, книг з догляду за рослинами, аксесуарів для вирощування зелених див, добрив і багато, багато іншого.

Кращі представники мистецтва флористики, цехи ландшафтних дизайнерів, тепличних комплексів, торговельних і громадських організацій запропонують покупцям якісний товар на будь-який смак і дозволять познайомитися з новітніми тенденціями в рослинній моді.

День міста Харків відзначає 23 серпня у річницю свого визволення від фашистських загарбників.