Харків’янин Рубан здобув третє золото Олімпіади для України
У фіналі переміг корейського спортсмена
Стрілець із лука харківський динамівець Віктор РУБАН здобув на Олімпіаді в Пекіні золоту медаль.
Про це повідомляє Національний олімпійський комiтет України.
У фіналі В.РУБАН виграв з рахунком 113:112 у південно-корейського лучника Кьюн-Мо Парка. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА привітав переможця та увесь тренерський склад з блискучою стрільбою та «золотом» Ігор.
Загалом це вже третя золота медаль української команди на XXIX літніх Олімпійських іграх у Пекіні.
Довідка УНІАН. Віктор РУБАН народився 24 травня 1981 року у Харкові. Заслужений майстер спорту. Бронзовий призер Олімпіади-2004 в Афінах у командному заліку.
Закінчив Харківську державну академію фізичної культури і спорту, захищає кольори фізкультурно-спортивного товариства "Динамо".