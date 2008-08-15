Харків’янин Рубан здобув третє золото Олімпіади для України

Стрілець із лука харківський динамівець Віктор РУБАН здобув на Олімпіаді в Пекіні золоту медаль.

Про це повідомляє Національний олімпійський комiтет України.

У фіналі В.РУБАН виграв з рахунком 113:112 у південно-корейського лучника Кьюн-Мо Парка. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА привітав переможця та увесь тренерський склад з блискучою стрільбою та «золотом» Ігор.

Загалом це вже третя золота медаль української команди на XXIX літніх Олімпійських іграх у Пекіні.

Довідка УНІАН. Віктор РУБАН народився 24 травня 1981 року у Харкові. Заслужений майстер спорту. Бронзовий призер Олімпіади-2004 в Афінах у командному заліку.

Закінчив Харківську державну академію фізичної культури і спорту, захищає кольори фізкультурно-спортивного товариства "Динамо".