У День Незалежності на сході України збережеться спекотна погода

Завтра в Україні очікується малохмарна погода, переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 26-31°; у південній та східній частині вночі 17-22°, вдень 31-36°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 21-22 серпня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у східній та південній частині вночі 18-23°, вдень 31-36°; на решті території вночі 13-18° (на заході 11-16°), вдень 26-31°, 22 серпня у західних областях 22-27°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

23-24 серпня - без опадів, лише у західних, а 24 серпня і у північних та місцями у центральних областях короткочасні дощі, грози. Температура у південній та східній частині вночі 17-23°, вдень 30-35°; на решті території вночі 11-17°, вдень 23 серпня 24-29°, 24 серпня 19-25°. .

У Києві у середу малохмарно. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°. По області - малохмарно. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 26-31°.

21-22 серпня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

23 серпня - без опадів, 24 серпня - короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-17°, вдень 23 серпня 24-29°, 24 серпня 19-25°.