Студенти Харківщини матимуть пільги у метро

Студенти вищих навчальних закладів Харківської області у 2008/2009 навчальному році будуть користуватися пільговим проїздом у метрополітені.

Про це УНІАН повідомила заступник голови Харківської облдержадміністрації Людмила БЄЛОВА.

За її словами, у зв’язку з недосконалістю діючого законодавства Харківський метрополітен щорічно не отримує компенсацію з державного бюджету за перевезення студентів, які цілком законно використовують своє пільгове право проїзду за 50% від вартості. Тому керівництво ДП «Харківський метрополітен» порушило питання про відшкодування не отриманого прибутку за рахунок інших джерел, зокрема, обласного бюджету.

На сьогоднішній нараді за участі ректорів вищих навчальних закладів, керівництва ДП "Харківський метрополітен", представників Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, обласної студентської ради та обласної студентської правозахисної ради присутні дійшли згоди, що студентство, як і раніше буде користуватися законним правом на пільговий проїзд у метрополітені Харкова.

Договір між ДП "Харківський метрополітен" та вищими навчальними закладами буде підписано цього тижня. Щомісяця кожен студент матиме 70 пільгових поїздок.

Довідка УНІАН. У Харківської області функціонують 92 вищих навчальних заклада I-IV рівнів акредитації, де навчається майже 190 тис. осіб.