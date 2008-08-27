Харків. 27 серпня. УНІАН. Пожежу на ринку "Барабашова" локалізовано.

Про це повідомляє сайт Харківської ОДА, з посиланням на оперативного чергового вузла зв`язку МЗПУ Харківської області Р.ДУМАНСЬКОГО.

Зокрема повідомляється, що о 04.14 27 серпня 2008 року до оперативної частини ГУ з НС ХОДА надійшло повідомлення від чергового по Метрополітену про пожежу, що виникла в ТЦ "Барабашова". Пожежею були охоплені біля 20 торгівельних павільйонів дитячої торгівельної площадки. На місті пожежі працює 16 пожежних розрахунків особового складу ГУ МНС України в Харківській області. О 07.38 27 серпня 2008 року пожежа була локалізована й на даний момент проводиться тушіння об’єктів загорання.

Внаслідок пожежі було відключено З електричні підстанції (Барабашова, ХЕЛЗ, ХВЗ). Також було призупинено рух тролейбусів по проспекту 50 років СРСР, вул. Академіка Павлова та Якіра.

Матеріальні збитки від пожежі підраховуються, площа та причина пожежі уточнюється.