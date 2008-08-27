Ціна 6 життів - 10 років в’язниці
Рішення суду для водія
Харків. 27 серпня. УНІАН. Ленінський районний суд позбавив волі на 10 років харківського бізнесмена Андрія ПОЛТАВЦЯ, котрий розглядав справу про ДТП на трамвайній зупинці на вул. Полтавський Шлях поблизу залізничного вокзалу Харків-пасажирський.
Як передає кореспондент УНІАН, суд, крім того, зобов`язав Андрія Полтавца виплатити моральну компенсацію по 100 тисяч гривень родині кожного загиблого, й 30 тисяч грн. жінці, котра вижила в аварії.
Суддя прийняв також окрему ухвалу, в якій просить Президента, МВС, парламент на законодавчому рівні більш жорстко карати водіїв, котрі сідають за кермо у нетверезому стані, пожиттєво позбавляти їх права керувати транспортним засобом.
Як повідомляв УНІАН, А.ПОЛТАВЕЦЬ 2 травня цього року внаслідок наїзду смертельно травмував шістьох людей на трамвайній зупинці на вулиці Полтавський шлях, ще кілька осіб отримали серйозні ушкодження.