Харків хоче купити нові трамваї

Харків. 27 серпня. УНІАН. Цього року буде закуплено нову партію рухомого складу міського електротранспорту.

Про це повідомив журналістам директор Департаменту транспорту та зв`язку Харківської міської ради народних депутатів Євген ВОДОВОЗОВ.

За його словами, парк міського пасажирського електротранспорту, який налічує майже 600 одиниць, за останні два роки оновився тільки на шосту частину від необхідного. Фактично 100 одиниць рухомого складу повністю зношені. Місто найбільше потребує нових трамваїв. Тому планується придбати вагони саме цього виду електротранспорту.