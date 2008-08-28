На Харківщині продовжують горіти склади боєприпасів - on-line

Київ. 28 серпня. УНІАН. У Лозівському районі Харківщини продовжують горіти склади боєприпасів 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як повідомляється на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації, перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ поінформував, що станом на 2 годину ночі 28 серпня було проведено додаткову евакуацію людей з 5-кілометрової зони навколо армійських складів, що горять.

Зараз в евакоприйомних пунктах розміщено близько 700 осіб. Евакопункти розташовуються в середніх школах №1, №3, №4, №7, №12, дошкільних учбових закладах №11 і №13, а також у Будинку культури м. Лозова.

У свою чергу, начальник обласного управління СБУ Андрій МУХАТАЄВ повідомив, що військова прокуратура порушила кримінальну справу за фактом пожежі на військових складах за статтею 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Як повідомляв УНІАН, пожежа на складах боєприпасів 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ спалахнула учора близько 16.30.

09:11

Сили МНС повністю контролюють ситуацію в зоні пожежі на складах боєприпасів – Харківська ОДА

Київ. 28 серпня. УНІАН. Сили Міністерства з питань надзвичайних ситуацій повністю контролюють ситуацію в зоні пожежі на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як повідомляється на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації, за словами начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА Володимира РОСОХИ, сьогодні в зоні пожежі зможе працювати лише бронетанкова техніка.

Начальник ГУ вважає, що необхідно викликати саперів для знешкодження боєприпасів, що не розірвалися. Крім того, належить визначити обсяги води, потрібної для ефективної роботи протипожежних танків.

В.РОСОХА також вважає, що радіусу розльоту боєприпасів, що вибухають, становитме не менше 5 кілометрів.

За даними ОДА, в Лозову вже прибули для гасіння пожежі 10 автоцистерн з міста і ще 10 автоцистерн - з області. На підході - додаткові автоцистерни з Полтавської і Донецької областей.

09:18

До ліквідації пожежі на складах боєприпасів у Харківській області задіяно більш як 1,5 тис. осіб і 168 одиниць техніки

Київ. 28 серпня. УНІАН. До ліквідації надзвичайної ситуації на складах боєприпасів у Харківській області задіяно 1558 осіб і 168 одиниць техніки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 16.50 27 серпня до МНС надійшла інформація про те, що на Харківщині біля міста Лозова, на відкритій ділянці технічної території військової частини А0829 Міноборони (загальна площа 494 га) сталося загоряння сухої трави з подальшим поширенням вогню у напрямку сховищ боєприпасів.

О 16.15 були зафіксовані перші вибухи боєприпасів. Із трьохкілометрової зони евакуйовані 6 тис. 500 осіб, у тому числі з Лозової – 4 тис. 500, із прилеглих сіл та військового містечка 2 тис. осіб. Евакуаційні заходи тривають.

Рух пасажирських потягів через залізничну станцію Лозова організований за резервною схемою. Розгорнутий пункт життєзабезпечення населення та надання медичної допомоги. За попередньою інформацією, жертв немає.

Евакуйованому населенню надається допомога.

До ліквідації надзвичайної ситуації задіяні 1558 чоловік і 168 одиниць техніки, у тому числі 292 рятувальники, 74 одиниці спецтехніки та гелікоптер МНС; 340 військовослужбовців і 34 одиниці спецтехніки Міноборони; 875 співробітників і 35 одиниць техніки МВС.

Станом на сьогоднішній ранок на технічній території військової частини спостерігаються вибухи різної інтенсивності. Осколки боєприпасів, які вибухають, не розлітаються за межі території військової бази. На місці працюють штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та опергрупа МНС. Загальну координацію безпосередньо на місці здійснює міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

09:58

Усі потяги їдуть в об’їзд за 10 км від осередку пожежі на військових складах поблизу Лозової – "Укрзалізниця"

Київ. 28 серпня. УНІАН. Усі потяги курсують в об’їзд за 10 км від осередку пожежі на військових складах поблизу міста Лозова Харківської області.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця".

Рух приміських потягів обмежено: з Харкова - станцією Панютино, з Донецька - станцією Дубове, з Дніпропетровська - станцією Самойлівка. Усі пасажири будуть доставлені до місць призначення автотранспортом, йдеться у повідомленні.

На залізничній станції Лозова оперативно приведено до готовності відновлювальні та пожежні засоби, вивезено всі небезпечні вантажі. Особовим складом лінійного відділу міліції зі станції Лозова було перекрито доступ до небезпечних місць.

10:07

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом вибухів на складах біля міста Лозова Харківської області

Київ. 28 серпня. УНІАН. Військова прокуратура Центрального регіону порушила кримінальну справу за фактом вибухів боєприпасів на військових складах біля міста Лозова Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, кримінальну справу порушено за ч.2 ст.425 (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

У прес-службі відомства зазначили, що наразі в Головному управлінні військових прокуратур створено оперативний штаб з надання практичної допомоги слідству щодо з’ясування причин та обставин пожежі на складах військової частини А0829. Штаб очолює заступник генерального прокурора України Віталій ЩОТКИН.

Як повідомляв УНІАН, за даними МНС, 27 серпня вдень на відкритій ділянці технічної території військової частини А0829 Міністерства оборони, де знаходиться 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, сталося загоряння сухої трави з подальшим поширенням вогню у напрямку сховищ боєприпасів. О 16.15 були зафіксовані перші вибухи боєприпасів.

Проводиться евакуація із п’ятикілометрової зони навколо армійських складів, що горять.

До ліквідації пожежі задіяно 1558 осіб і 168 одиниць техніки.

На місці працюють штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та опергрупа МНС. Загальну координацію безпосередньо на місці здійснює міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

11:17

Шандра доручив закрити об`єкти торгівлі у 5-кілометровій зоні в Лозівському районі Харківщини, де вибухають боєприпаси

Київ. 28 серпня. УНІАН. Глава МНС Володимир ШАНДРА доручив закрити магазини, ринок та інші торговельні об`єкти й установи, розташовані в межах 5-кілометрової зони в Лозівському районі Харківщини, де вибухають боєприпаси.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, про це він сказав на нараді в оперативному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації у Лозівському районі Харківщини.

У нараді також взяли участь заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил генерал-полковник Микола ЦЮЦЮРСЬКИЙ, командуючий Сухопутними військами ЗСУ Іван СВІДА, командуючий Південного оперативного командування генерал-лейтенант Петро ЛИТВИН, перший заступники голови ОДА Володимир БАБАЄВ , керівництво ГУМНС, УМВС і УСБУ.

Перший заступник губернатора доповів В.ШАНДРІ про стан справ у Лозівському районі, де виникла пожежа на складах боєприпасів 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ.

За словами В.БАБАЄВА, на території, з якої евакуйовано людей, затримано двох мародерів.

Учасники наради також відзначили, що вдалося повністю вирішити питання з харчуванням і медичним обслуговуванням евакуйованого населення, а також із заправкою техніки підрозділів МНС.

Зранку 28 серпня Володимир ШАНДРА спільно з військовими керівниками здійснив обліт території арсеналу, де зараз, хоча і з меншою інтенсивністю ніж 27 серпня, продовжують вибухати боєприпаси, повідомили в МНС.

11:34

На 61-му арсеналі в Харківській області спостерігається щільне задимлення, інтенсивність вибухів поступово зменшується

Київ. 28 серпня. УНІАН. Станом на 10.00 у Харківській області на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України спостерігається щільне задимлення, інтенсивність вибухів боєприпасів поступово зменшується.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, до ліквідації пожежі залучено 358 військовослужбовців та 52 одиниці військової та спеціальної техніки зі складу частин і з’єднань 6-го армійського корпусу Сухопутних військ.

Зокрема, для повітряного спостереження та розвідки осередків пожежі на арсеналі та території, що прилягає до нього, залучається вертоліт Мі-8МТ. В режимі чергування перебуває ще один вертоліт Мі-8МТ. Додатково до місця події вже прибули і перебувають у готовності до виконання заходів з локалізації пожежі 5 пожежних танків ГПМ-54.

Сьогодні ж до району надзвичайної події прибудуть 4 пересувні групи розмінування зі складу інженерних частин Збройних Сил України. В резерві знаходитимуться ще 5 груп розмінування.

Для надання кваліфікованої медичної допомоги зі складу Військово-медичного клінічного центру Північного регіону до 61-го арсеналу прибули три лікарсько-сестринські бригади, у розпорядження яких є реанімобіль, санітарний автомобіль та автоперевязувальна.

Крім того, у разі потреби в готовності для прийому постраждалих перебуває Військово-медичний клінічний центр Північного регіону у Харкові, Головний Військово-медичний клінічний центр у Києві, 2 санітарних вертольоти з аеродромів у Вінниці та Борисполі. До місця надзвичайної події готовий висунутися військовий мобільний госпіталь.

Постраждалих або жертв серед військовослужбовців та цивільного населення міста Лозова на даний час немає.

За попередніми даними, у місті Лозова та хуторі Герсильванівський пошкоджено вікна в будинках місцевих жителів, пошкоджено три будинки на хуторі Герсильвановському. Загальна сума збитків населення підраховується.

Для надання допомоги місцевим жителям, яке було евакуйовано внаслідок пожежі на 61-му арсеналі, підготовлено необхідні матеріально-технічні запаси. Зокрема, намети, матраци, подушки, ковдри, ліжка, польові кухні, цистерни для перевезення та доставки питної води.

Рішенням міністра оборони України для відстеження обстановки, корегування заходів з ліквідації пожежі розгорнуті оперативні групи у Об’єднаному оперативному командуванні ЗСУ, командуваннях видів Збройних Сил України, Південному оперативному командуванні, 6-му армійському корпусі, Повітряному командуванні “Центр” та Харківському обласному військкоматі.

На місці надзвичайної події працює спеціальна комісія на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-полковником Миколою ЦИЦЮРСЬКИМ.

Організована взаємодія із постійно діючими оперативними групами Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, Харківської обласної державної адміністрації.

11:36

У слідства є шість версій виникнення пожежі на складах під Лозовою - Єхануров

Харків. 28 серпня. УНІАН. Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ стверджує, що у слідства є шість версій виникнення пожежі на військових складах під Лозовою Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у літаку, прямуючи до місця надзвичайної події.

«Є шість версій, чому це (пожежа) починалося, і зовсім незрозуміло, чому на 109-му майданчику виникла пожежа», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, зазначивши при цьому, що вибухи припинилися, і найбільш небезпечні сховища боєприпасів, які знаходяться у віддалених частинах складу, не постраждали.

При цьому, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, саме для з’ясування виникнення причин пожежі на місці пригоди працюють військова прокуратура, військова контррозвідка, МВС, МНС.

Водночас міністр оборони наголосив, що о 15.00 до місця події очікується прибуття двох груп саперів, «щоб ця зона була перевірена, щоб там не було навіть шматків металу».

Також Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що склади з боєприпасами «арочного типу» залишились неушкодженими, однак у цьому контексті він зауважив: «Ми маємо розуміти, що ці боєзапаси, які побували в зоні лиха, вони не підлягають використанню».

У свою чергу, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ додав, що сьогодні вночі було евакуйовано жителів з 5-кілометрової зони. За словами О.ТУРЧИНОВА, на даний час жодної інформації щодо постраждалих чи поранених серед цивільного населення немає.

Як сказав перший віце-прем’єр, на місці події працюють спеціальні пожежні танки та інша техніка, які гаситимуть пожежу до її повної ліквідації.

О.ТУРЧИНОВ поінформував, посилаючись на дані експертів Міністерства оборони, що радіус розльоту боєзапасу не перевищує 5-кілометрову зону.

Також, наголосив перший віце-прем`єр, немає ніяких підстав вважати, що загроза зросте, навпаки, завдяки вжитим діям «проблема локалізується».

11:38

Понад 300 жителів Лозової евакуйовано на Дніпропетровщину

Дніпропетровськ. 28 серпня. УНІАН. Сьогодні до Юр’ївського району Дніпропетровщини прибуло понад 300 жителів містечка Лозова та селищ, евакуйованих з 5-кілометрової зони від військових складів, де 27 серпня сталася пожежа.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Більшість евакуйованих розміститься в приміщеннях профтехучилища та школи райцентру Юр’ївка. Частина людей поселиться у родичів. Евакуйовані будуть забезпечені гарячим харчуванням.

Юр’ївський район Дніпропетровщини межує з Харківською областю.

13:13

З Донецької області вирушила автоколона спецтехніки для ліквідації надзвичайної ситуації в Харківській області

Донецьк. 28 серпня, УНІАН. З Донецької області вирушила автоколона спецтехніки для надання допомоги в ліквідації надзвичайної ситуації в м. Лозова Харківській області, де напередодні загорілися склади з боєприпасами.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Донецькій області, 28 серпня у зв`язку з надзвичайною ситуацією, яка склалася внаслідок пожежі на військових складах у м. Лозова, на місце події вирушила колона з 10 пожежних автоцистерн і спеціальний автомобіль групи піротехнічних робіт, у складі колони також 61 осіб особового складу.

Крім того, сьогодні до місця події відряджено групу психологів відділу психологічного забезпечення ГУ МНС України в Донецькій області у складі чотирьох осіб.

13:39

«УПЕК» надасть адресну допомогу постраждалим від пожежі на військових складах під Лозовою на загальну суму 1 млн. грн.

Київ. 28 серпня. УНІАН. Рада директорів Індустріальної групи «УПЕК» разом з керівництвом Лозовського ковальсько-механічного заводу (ЛКМЗ), що входить до її складу, вирішив надати адресну допомогу людям, постраждалим від пожежі на військових складах під Лозовою Харківськоъ області. Для цього вирішено виділити 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УПЕК, на засіданні ради директорів, що відбулося сьогодні вранці, також вирішено створити зусиллями УПЕК і ЛКМЗ спеціальну комісію, в яку потерпілі зможуть звертатися за допомогою.

Комісію очолив генеральний директор ЛКМЗ Олександр КОЛЕСНИКОВ.

Крім того, на ЛКМЗ організовуються робочі дружини, котрі в разі потреби зможуть надавати оперативну допомогу людям.

Відразу після закінчення ради директорів президент УПЕК Анатолій ГІРШФЕЛЬД відбув у Лозову для участі в діяльності комісії: вже найближчим часом вона має визначити найбільш гострі проблеми, що вимагають негайного рішення.

«УПЕК ніколи не залишався байдужим до чужого горя. А Лозову ми вважаємо зоною своєї особливої відповідальності, оскільки ЛКМЗ відіграє тут роль місто- і бюджетотвірного підприємства. Ми разом із заводом вживатимемо всі заходи, аби максимально ефективно підтримати людей, які потребують допомоги», — сказав А.ГІРШФЕЛЬД.

Номер телефону, за яким лозовчани можуть звертатися за допомогою: 8 (245) 2-23-16 - приймальня ЛКМЗ.

13:47

Ситуація у зоні пожежі та вибухів на складах з боєприпасами на Харківщині стабілізувалася – Шандра

Київ. 28 серпня. УНІАН. Ситуація у зоні пожежі та вибухів на складах з боєприпасами на Харківщині стабілізувалася.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президента України Віктора ЮЩЕНКА поінформував міністр із питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, звітуючи про хід ліквідації пожежі на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ, що поблизу міста Лозова у Харківській області.

«Ми розраховуємо до кінця дня відновити рух поїздів через залізничну станцію Лозова, який поки що організований за резервною схемою, а також зменшити зону евакуації населення довкола військової бази з 5 до 3 кілометрів», - сказав В.ШАНДРА, додавши, що з 5-кілометрової зони вже евакуйовані 9 тис. 167 місцевих жителів.

За словами міністра, на місці пожежі діють оперативний штаб, 380 рятувальників та 81 одиниця техніки МНС (у тому числі 64 автоцистерни та 4 піротехнічні групи). Крім того, в зоні надзвичайної ситуації працюють 289 військовослужбовців і 6 пожежних танків Мінооборони, а також 68 медиків і 1300 співробітників МВС.

В.ШАНДРА також повідомив, що для ліквідації надзвичайної ситуації були своєчасно задіяні всі необхідні сили та засоби, а місцевому населенню надається всіляка допомога.

Прес-служба повідомляє, що Президент продовжує тримати ситуацію з ліквідацією пожежі на Харківщині під особистим контролем і очікує від міністра з питань надзвичайних ситуацій подальших регулярних звітів щодо ходу ліквідації пожежі.

14:04

В Міноборони не виключають, що вибухи боєприпасів на військових складах триватимуть ще сьогодні й завтра

Київ. 28 серпня. УНІАН. Перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-полковник Микола ЦИЦЮРСЬКИЙ не виключає, що вибухи боєприпасів на військових складах поблизу міста Лозова триватимуть ще сьогодні і завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в м. Лозова на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної події на складах військової частини 0829. У засіданні також брали участь міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

«Ми прогнозуємо вибухи протягом сьогоднішньої-завтрашньої доби», - сказав М.ЦИЦЮРСЬКИЙ.

За його словами, вночі інтенсивність вибухів зменшилась у 2-3 рази, однак з підвищенням температури повітря їхня інтенсивність знову зросла з 13 до 24 вибухів на годину.

У свою чергу, перший заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимир АНТОНЕЦЬ зазначив, що наразі у повній бойовій готовності перебувають підрозділи МНС у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Крім того, підготовлено спеціальну авіацію МНС, що базується в Харкові, однак застосувати її для гасіння пожеж можна буде лише після припинення вибухів.

Разом з тим В.АНТОНЕЦЬ поінформував, що сьогодні зранку була проведена авіарозвідка території, під час якої встановлено тенденцію на затухання пожежі й вибухів, але з підвищенням температури кількість вибухів збільшилась й імовірно продовжуватиме збільшуватися.

Також В.АНТОНЕЦЬ поінформував, що МНС разом з Міноборони планує доправити на місце події пожежні танки, застосувавши для цього пожежний потяг.

14:15

Турчинов вважає, що спека не могла стати причиною пожежі на військових складах поблизу Лозової

Харківська обл. 28 серпня. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що спека не могла стати причиною пожежі на військових складах поблизу міста Лозова Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у місті Лозова на засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків пожежі на складах військової частини А0829.

«Спека не може бути причиною такої пожежі. Думаю, причина в іншому», - сказав він.

При цьому перший віце-прем’єр зауважив, що для з’ясування обставин виникнення надзвичайної ситуації підключено Генеральну прокуратуру та інші структури.

Разом з тим О.ТУРЧИНОВ поінформував, що на даний час «пожежу локалізовано в межах військової частини засобами МНС і Міноборони. Вона не розвивається в інших напрямках».

Він запевнив, що урядова комісія прийме рішення щодо радіусу небезпечної зони. (Людей евакуювали з п’ятикілометрової зони поблизу арсеналу - УНІАН).

«Ми не будемо змінювати площу небезпечної зони, доки не буде 100-відсоткової гарантії, що жоден осколок, жоден шматок металу не долетить в житлову зону», - запевнив О.ТУРЧИНОВ.

14:26

Ліквідовано один з трьох виявлених осередків вогню на території арсеналу озброєнь на Харківщині – Міноборони

Київ. 28 серпня. УНІАН. Станом на 13.00 28 серпня один із трьох виявлених осередків вогню на технічній території 61-го арсеналу Південного оперативного командування було ліквідовано.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, загалом у результаті пожежі вигоріло 247 із 494 гектарів технічної території арсеналу.

Гелікоптерами Збройних Сил України і Міністерства з питань надзвичайних ситуацій постійно здійснюються обльоти території 61-го арсеналу, де триває пожежа.

За даними Міноборони, найближчим часом очікується прибуття на місце події 11 пересувних груп розмінування зі складу інженерних частин ЗСУ, які знешкоджуватимуть розкидані боєприпаси на технічній території арсеналу та за її межами.

У місті Лозова на базі однієї зі шкіл розгорнута і працює в черговому режимі група медиків Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у складі 14 осіб і 3 одиниць техніки – реанімобіля, санітарного автомобіля та пересувної перев’язувальної.

В район станції Лозова з Києва вирушив польовий мобільний шпиталь, розгортання якого очікується о 17.00 - 18.00 на базі школи № 8, розташованої за півтора кілометри від центру міста Лозова.

Наразі військовослужбовці, представники інших силових структур, які працюють на місці події, та місцеве населення не зверталися до медиків за наданням кваліфікованої меддопомоги.

14:32

Вибухи на військових складах в Лозовій менш небезпечні, ніж у Новобогданівці - Шандра

Київ. 28 серпня. УНІАН. Міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА заявив, що пожежа і вибухи на складах боєприпасів у місті Лозова Харківської області менш небезпечні ніж ті, що відбувалися на 271-й артилерійській базі Міністерства оборони поблизу села Новобогданівка Запорізької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, керівник МНС зазначив, що у даний час на арсеналі в Лозовій працюють 380 рятувальників і 81 одиниця техніки МНС.

Окрім цього, він нагадав, що в небезпечній зоні відключено газопостачання.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи снарядів на складах боєприпасів 275-ї артилерійської бази під Новобогданівкою Запорізької області відбувалися за останні чотири роки тричі: у травні 2004 року, липні 2005 року і в серпні 2006 року. В результаті НП загинуло 5 чоловік, поранення різних ступенів одержали більш як 10.

15:36

Держгірпромнагляд створив експертну комісію з вивчення причин пожежі на військових складах у Лозовій

Харків. 28 серпня. УНІАН. Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) створив незалежну експертну комісію для проведення незалежної експертизи причин виникнення пожежі, що сталась 27 серпня на військових складах біля залізничної станції Лозова Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду по Харківській області, комісію призначено на виконання доручення прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Її очолив начальник територіального управління Держгірпромнагляду по Харківській області Микола ДЕНИСЕНКО.

До складу комісії увійшли спеціалісти центрального апарату Держгірпромнагляду, інспекцій з промислової безпеки та охорони праці в хімічній промисловості та енергетиці теруправлінь по Харківській й Дніпропетровській областях та Криворізького гірничопромислового теруправління, фахівці Шосткинського науково-дослідного інституту хімічної промисловості.

В ході роботи комісія проведе незалежну експертизу причин виникнення пожежі та складе відповідний висновок.

17:12

Державна комісія має намір прийняти рішення щодо передислокації 61-го арсеналу - Турчинов

Київ. 28 серпня. УНІАН. Члени державної комісії з ліквідації наслідків пожежі на військових складах найближчим часом мають намір прийняти рішення щодо передислокації 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні в інтерв’ю журналістам у Лозовій на Харківщині після обльоту території військової частини, де сталася надзвичайна ситуація, та засідання урядової комісії.

За словами О.ТУРЧИНОВА, після очищення території військової частини, де розташований арсенал, її землі будуть передані місцевій громаді, але лише після того, як буде впевненість на 100%, що вони безпечні.

17:26

На 61-му арсеналі на Харківщині бойові реактивні снаряди до систем залпового вогню не зберігаються – Міноборони

Київ. 28 серпня. УНІАН. Міністерство оборони України повідомляє, що на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України поблизу міста Лозова Харківської області, на якому сталася пожежа й вибухи боєприпасів, не зберігаються бойові реактивні снаряди до систем залпового вогню.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, коментуючи поширену низкою ЗМІ інформацію про це.

За даними Центрального ракетно-артилерійського управління, за обліковими даними з 1991 року і по теперішній час бойові реактивні снаряди до систем залпового вогню “Град”, “Смерч” та “Ураган” на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України не зберігалися, – йдеться у повідомленні Управління прес-служби.

Довідка УНІАН. 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, розташований поблизу міста Лозова на Харківщині на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання на арсеналі становлять близько 95 тисяч тонн боєприпасів.