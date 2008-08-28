У Харкові відкрито шкільну Інтернет-бібліотеку

Харків. 28 серпня. УНІАН. Управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської Ради на своєму сайті створило шкільну Інтернет-бібліотек.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської міської Ради, для її відвідувачів став можливим доступ до популярних Інтернет-ресурсів, а також створено архів літературних творів, методичні новинки для керівників і їх заступників, допоміжні матеріали для бібліотекарів і психологів.

Для шкільних бібліотек розроблена програма «Обробка та облік періодичних видань і методичної літератури». На її базі створюються бібліотечні електронні каталоги та бібліографічні покажчики. Програма забезпечена пошуковим апаратом, зберігає повнотекстові документи, дає можливість використовувати гіперзв`язки та мультимедіа.